Paddy Moloney (83) van The  Chieftains overleden, boegbeeld van de Ierse folk

Paddy Moloney richtte de groep The Chieftains op in 1962. In 2019 begonnen ze aan een afscheidstournee, maar die werd afgebroken door corona. Paddy Moloney bespeelde allerlei tradtionele Ierse instrumenten, zoals de uleann pipes of doedelzak, de bodhran, de Ierse drum en vooral de thin whistle, een tinnen fluit waar hij virtuoos op was.