Personeel Serruysziekenhuis in Oostende is ongerust: "Geen defusie met AZ Sint-Jan Brugge"

Er is al jaren sprake van dat er één groot ziekenhuis komt in Oostende. Het (private) AZ Damiaan en het (publieke) Serruysziekenhuis zullen fuseren. Alleen is het Serruysziekenhuis al vele jaren verbonden met het AZ Sint-Jan in Brugge. Volgens de vakbonden zal die band eerst doorgeknipt worden om later tot een fusie te komen van de 2 Oostendse ziekenhuizen.

En dat vinden de vakbonden geen goed idee. Ze zijn tegen een defusie van het Serruysziekenhuis en het AZ Sint-Jan in Brugge. Martine Dewitte van ACV Openbare Diensten: "Waarom de samenwerking met AZ Sint-Jan Brugge stopgezet moet worden, is niet duidelijk. Is de nauwe band met een tweedelijnsziekenhuis als AZ Sint-Jan Brugge voor een regionaal ziekenhuis als dat van Oostende niet gewoon een enorm pluspunt? Wat zijn de objectieve argumenten om deze samenwerking niet verder te zetten?"