Gabrielle "Gabby" Petito is door wurging om het leven gekomen, 3 tot 4 weken voor haar lichaam is gevonden

Toch is daarmee een nieuw puzzelstukje gelegd in het mysterie dat de VS nu al ruim een maand in de ban houdt. Petito was sinds juni samen met haar vriend Bryan Laundrie op een rondreis door verschillende staten. Eind augustus had ze een laatste keer contact met haar familie, nadien stokte de communicatie. Op 11 september gaf haar familie haar als vermist aan bij de politie in North Porth in Florida, waar ze samen met Laundrie woonde in een huis dat ze met zijn familie deelden.