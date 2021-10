Premier De Croo licht regeringsbeleid toe: "Mensen sterker maken en iedereen vooruit laten gaan"

De zitting van de Kamer begon met een incident. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA uitten hun ongenoegen over het feit dat de Kamer nog steeds niet voltallig kan samenkomen op een belangrijk politiek moment - een gevolg van de coronaregels in Brussel -, maar ook over de persconferentie over de begrotingsmaatregelen van vanmorgen.

"Dit is niet alleen een gebrek aan respect voor de democratie, maar staat symbool voor de neerbuigendheid van deze regering voor het huis van de democratie", vindt Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA). Hierop verliet zijn fractie prompt het halfrond, zonder het antwoord va,n premier De Croo af te wachten. Die verweet De Roover dat hij een kort geheugen had, want ook de regeringsverklaring van de regering-Michel, met de N-VA, werd in 2016 voorafgegaan door een persconferentie.