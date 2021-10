BEKIJK - Queen (95) verschijnt met wandelstok in het openbaar, voor het eerst sinds 2003

In Londen is de Britse koningin Elizabeth II (95) met een wandelstok in het openbaar verschenen. Dat was geleden van 2003 toen ze herstelde van een operatie aan de knie. Deze keer gebruikte ze het hulpmiddel om een viering in Westminster Abbey bij te wonen ter ere van het Royal British Legion, een organisatie die veteranen steunt. Ze nam ook een zijingang in plaats van de hoofdingang omdat de afstand tot haar zitplaats zo korter was. Volgend jaar zit de Queen 70 jaar op de troon en viert ze haar platinum jubileum.