Ziekenfonds CM reageert op begrotingsakkoord: “Stigmatisering draagt niet bij tot betere gezondheid”

Bijna een half miljoen mensen zitten door ziekte of een ongeval al langer dan een jaar thuis. Dat is ondertussen meer dan één op de tien werknemers. “Dat dit een van de grote uitdagingen is waar onze sociale zekerheid voor staat, lijdt geen twijfel”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. "Het is wel bijzonder jammer dat daar voor de langdurig zieken sancties tegenover moeten staan. Het creëert een sfeer van wantrouwen over de re-integratietrajecten die nergens voor nodig is."