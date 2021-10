Restauratie van twee stuwen aan de watering in Lommel is van groot belang voor de toekomst van de vloeiweiden

Met de hulp van de stad Lommel is een Nederlandse aannemer gevonden die die werken kan uitvoeren. Luc Winters: "Dat is een speciaal werk en ik hoop dat het in het voorjaar zal klaar zijn, want dan hebben we de functie van de sluisjes weer nodig."

"De sluizen worden met authentieke bakstenen hersteld" vult schepen van erfgoed Karel Wieërs (N-VA) aan. "De ijzeren onderdelen worden hersteld met smeedwerk." De restauratie van deze twee sluizen is dan ook belangrijk voor de toekomst van de vloeiweiden. Het kost 188.000 euro. Vlaanderen subsidieert daarvan 65.000 euro.

De stad Lommel wil niet alleen het gebied dat Natuurpunt nu beheert, maar ook de rest in ere herstellen. Schepen voor milieu Joris Mertens (CD&V): "Blok 2 wordt door natuurpunt beheerd. Die is in originele staat, maar we willen ook de andere blokken in originele staat herstellen. En het gebied rond het wateringhuis is onderdeel van een nieuwe landschapsinrichting."

Het bevloeien, het “witteren”, kreeg in 2019 een plaats op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Erfgoed, als overblijfsel van een oude landbouwtechniek. De stad hoopt ook op een erkenning van Unesco als cultureel immaterieel erfgoed.