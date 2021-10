Sjiitische geestelijke wint verkiezingen in Irak, door Iran gesteunde groepen verliezen

Moqtada al-Sadr, die ook al de verrassende winnaar was van de verkiezingen van 2018, is een voormalige krijgsheer die na de Amerikaanse invasie in 2003 een opstand leidde tegen de troepen van de VS. Hij kant zich niet alleen tegen de Amerikaanse, maar ook tegen de Iraanse inmenging in Irak. Dat neemt niet weg dat hij als sjiitische geestelijke zelf ook banden heeft met Iran.