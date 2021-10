Stad Diest schenkt 50 fietsen aan secundaire scholen: "We zijn dolgelukkig met de fietsen"

De secundaire scholen KSD en De Prins in Diest krijgen elk 25 fietsen van de stad. "We zijn dolgelukkig met die fietsen", vertelt Sophie Tits, directeur eerste graad bij KSD. "We gaan graag op uitstap en daarvoor zijn we vaak aangewezen op bus- of treinvervoer. Terwijl heel wat plekken waar we naartoe gaan niet ver van de school liggen. Met de fietsen kunnen we daar snel geraken binnen de uren van een les."