Morgen stakingsacties verwacht bij Lidl

Eerder deze week werd nog een verzoeningsvergadering gehouden tussen vakbonden en directie, maar zonder resultaat. Op een aantal eisen van het personeel werd niet ingegaan. Zo vroegen de vakbonden een meting van de taken van het personeel over een voldoende lange periode, maar de directie wilde die meting slechts gedurende één week doen in een beperkt aantal filialen, zegt het BBTK.