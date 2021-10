Tandarts uit Herenthout start zelf met Facebookgroep "Ik vind geen tandarts" om tekort aan te klagen

Dit weekend verscheen de groep "Ik vind geen tandarts" op Facebook. Caroline Daems maakte de groep aan om het tekort aan tandartsen aan te kaarten. Ze is zelf tandarts in Herenthout en wil dringend de regering wakker schudden. "We zitten met de handen in het haar. Er zijn veel te weinig tandartsen", vertelt Daems op Radio 2 Antwerpen.