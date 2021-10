Turnhout overweegt tijdelijk sluitingsuur cafés na vechtpartijen

De burgemeester van Turnhout overweegt een tijdelijk sluitingsuur voor de cafés in zijn stad. Nu jongeren na anderhalf jaar corona weer kunnen feesten, is er veel overlast. "We zien in het centrum van de stad nogal wat vechtpartijen, en nachtlawaai dat storend is voor de mensen die er wonen", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). "Donderdag zit ik samen met de politie en de horeca over hoe we dit gaan aanpakken, er liggen concrete voorstellen op tafel."