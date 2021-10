Grondwettelijk Hof moet zich uitspreken in euthanasieproces

De rechtbank van Dendermonde, die vandaag uitspraak had moeten doen over de zaak, wil daarom twee vragen stellen aan het Grondwettelijk Hof. Ten eerste wil de rechtbank weten of het redelijk is dat elke overtreding van de euthanasiewet even zwaar bestraft kan worden. Is het met andere woorden redelijk dat een arts die iemand onterecht euthanasie geeft, op gelijke voet wordt gesteld met een arts die het dossier te laat indient?