Ondernemers woedend over afschaffing ziektebriefje voor 1 dag: "Baaldagen overgebracht naar privésector"

Werknemers drie keer per jaar één dag laten thuisblijven, zonder doktersvoorschrift, is absoluut géén goed idee volgens werkgeversorganisatie VBO. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans heeft het over een onbegrijpelijke beslissing die het signaal geeft dat je 3 dagen per jaar afwezig kan zijn zonder je werkgever in te lichten.