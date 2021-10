Werken tunnels Houthalen-Helchteren: “We gaan alles goed in beeld brengen voor de mensen”

In Houthalen-Helchteren komen er twee lange tunnels. Om de betrokkenheid van de mensen te vergroten, zijn er plannen om de werken in beeld te brengen. “Het zijn unieke werken voor Limburg en voor heel Vlaanderen. We gaan die in beeld brengen met allerlei technologische middelen zodat de betrokkenheid van de mensen hoog kan blijven”, vertelt Marijn Struyf van De Werkvennootschap.