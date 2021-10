Wetterse politicus veroordeeld voor huisjesmelkerij

De Wetterse politicus kreeg de straffen voor huisjesmelkerij van verschillende appartementen in Wetteren. Hij werd gedagvaard nadat de wooninspecteur had vastgesteld dat verschillende panden onbewoonbaar verklaard moesten worden omdat hij ze niet voldoende onderhield. Hij is schuldig bevonden en moet een boete van 16.000 euro betalen, de helft met uitstel. 5.000 euro huurinkomsten werden ook verbeurd verklaard en hij kreeg 1 jaar cel met uitstel. Enkele van zijn vennootschappen moeten ook 130.000 euro boete betalen en ook daar werd 40.000 euro huurinkomsten verbeurd verklaard.

Govaert speelt al jaren een politieke rol in de Wetterse politiek met zijn eigen partij, maar ook voor Open VLD, waarvoor hij nog parlementslid is geweest. Hij spreekt van een politieke afrekening.