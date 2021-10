Zwaar ongeval in Tielt-Winge: 27-jarige moeder in levensgevaar, peuter lichtgewond

Op de Aarschotsesteenweg in Tielt-Winge is vanmiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed er in op een auto die uit een zijstraat kwam. De bestuurster van de auto, een vrouw van 27 jaar, is in levensgevaar. Haar kind, een peuter, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.