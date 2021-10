Jarenlange twijfel lijkt van de baan: massale vissterfte in Spanje waarschijnlijk veroorzaakt door varkensboerderijen

De ecologische ramp die zich in en rond het grootste zeewatermeer in Europa voltrekt, is al jaren aan de gang. In 2016 klaagden verschillende milieuorganisaties voor het eerst over de “groene soep” waarin het meer was veranderd. Toen werd er al in de richting van de landbouw gekeken. Via de boerderijen zouden er immers schadelijke stoffen zoals nitraat en fosfaat in het water belanden. Die leiden tot waterverontreiniging en erg veel algen waardoor er minder zuurstof in het water is.