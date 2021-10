BEKIJK: Zo ziet een snelweg die ondertunneld is eruit. Maastricht deed het Houthalen-Helchteren 5 jaar geleden al voor

Vincent is vol lof voor de manier waarop er tijdens de werken is gecommuniceerd naar de buurt toe. "We wisten altijd waar we terecht konden met onze vragen en kregen voortdurend uitleg over de voortgang van de werken". En dat is meteen ook de raad die Lex heeft voor de politici en de bouwheren hier bij ons. "Zet maximaal in op communicatie. Zorg voor een draagvlak en aan het einde van de rit heb je alleen maar tevreden mensen". De raad van buurtbewoner Vincent voor de inwoners van Houthalen is kort maar krachtig. "Geduldig zijn, het komt goed. Het gaat nooit snel genoeg maar het komt goed en je krijgt er iets ontzettend moois voor in de plaats".