BEKIJK - Vandenbroucke en Hedebouw clashen in Kamerdebat over langdurig zieken

Daarnaast legde de minister uit wat precies de bedoeling is van de nieuwe maatregelen. “We gaan aan mensen vragen hoe het met hen gaat, of ze nog kansen zien binnen hun bedrijf en of hun leidinggevende hun situatie begrijpt.” Volgens Vandenbroucke zullen deze vragen aan langdurig zieke werknemers gesteld worden om ze te helpen en te wapenen.

En hij voegde eraan toe dat deze vragen niet gesteld zullen worden aan doodzieke werknemers of werknemers die een maand thuis zitten met een gebroken been. “We zullen zeer goed nakijken aan wie die vragen gesteld worden”, zo verzekerde de minister. “En dat moet ervoor zorgen dat mensen kansen krijgen. Want door niets te doen sluiten we honderdduizenden mensen uit.”

“Het verschil tussen u en mij, is een verschil in opvatting in solidariteit. Dat betekent dat mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft, maar iedereen moet ook zijn deel doen. Maar dat wil jij niet begrijpen.”