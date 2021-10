Belager burgemeester Heist-op-den-Berg krijgt contactverbod

Gisterenavond, net voor de start van de gemeenteraad in Heist-op-den-Berg, werd de man agressief tegen burgemeester Luc Vleugels (CD&V) en nam hem vast. De politie greep in en pakte de man op. Na een nacht in de cel moest de belager vanmiddag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die besliste dat de man een contactverbod krijgt en ook een tijdelijk verbod om het internet te gebruiken.