Brugge eert overleden succesauteur Pieter Aspe door zoveel mogelijk figuranten uit serie samen te brengen

Het is ook de bedoeling om op die dag zoveel mogelijk figuranten samen te brengen voor een groepsfoto. Wie ooit als figurant meespeelde in de tv-reeks Aspe, is welkom in het Brugse Stadhuis. De eerste aflevering werd uitgezonden op 13 februari 2004. De laatste opnames dateren van 8 november 2013. In totaal werden 127 afleveringen ingeblikt in en rond Brugge, goed voor 10 seizoenen.

Maar niet alleen figuranten zijn welkom op het herdenkingsmoment, alle lezers en fans mogen gaan. Ze zullen een aandenken krijgen aan de misdaadauteur. En ze zullen ook de Heilig Bloedkapel kunnen bezoeken. Dat is de plaats waar Pieter Aspe zijn allereerste misdaadroman "Het vierkant van de wraak" schreef. “Pieter, Pierre, is nog conciërge geweest van de Heilig Bloedkapel op de Burg", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Maar hij was vooral een fantastisch auteur die een echte ambassadeur was voor onze stad.”