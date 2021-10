Bruggeling kweekt zwaarste pompoen van Europa

De winnende pompoen heeft niet alleen een opvallende kleur, hij is ook uitzonderlijk groot en zwaar: 781 kilogram. Dat is 2 kilogram meer dan de vorige recordpompoen, van een Duitser. Er zit veel water in de kolos van Jens. Dat maakt hem zo zwaar, maar ook erg flets van smaak. Het is dus geen goed idee om de pompoen op te eten.

"Ik ga mijn pompoen bewaren om er zaadjes uit te halen", legt Jens Segaert uit. "Dan zal ik de zaadjes uitdelen aan andere pompoenkwekers. Wij hebben een groep met ongeveer 300 kwekers, uit heel Europa. Twee jaar geleden kon ik uit een grote pompoen van me al eens 500 zaadjes halen, vorig jaar 300. Toen had ik er net genoeg om aan elke kweker uit de groep eentje te kunnen geven. Ik hoop dat dat dit jaar weer lukt!"