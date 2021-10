Brussels minister Maron (Ecolo): "Coronapas verplicht vanaf 15 oktober, maar tijdens eerste dagen nog geen boetes"

Die vaccinatiegraad ligt in Brussel inderdaad opvallend laag Amper 45 procent van de Brusselaars tussen 18 en 24 is gevaccineerd. Maron geeft toe dat dit onvoldoende is, maar wijst erop dat Brussel de op twee na meest kosmopolitische stad ter wereld is, dat zowat een derde van de bevolking op of onder de armoededrempel leeft en dat een derde van de Brusselaars de dubbele nationaliteit heeft (4 à 5 procent van de Brusselaars is in het buitenland gevaccineerd).

Hoe komt het dan dat de Brusselse overheid er maar niet in lijkt te slagen om meer jongeren te bereiken? "Ik heb daarvoor geen specifieke verklaring", zegt Maron. "Mochten we de oplossing en het recept hebben, dan hadden we dat al toegepast."

De Brusselse minister van Gezondheid - en bij uitbreiding de Brusselse regering - wordt in verband met de aanpak van de coronacrisis een gebrek aan daadkracht verweten. Volgens Maron is dat niet terecht. Het komt er volgens hem nu op aan om in de wijken te gaan en daar zo veel mogelijk mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren. "Dat doen wij, maar dat kost jammer genoeg tijd. Geloof mij: ik zou willen dat het vlugger ging."

Volgens Alain Maron verslechtert de toestand in Brussel niet meer, maar verbetert ze langzaamaan.