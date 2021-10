Brusselse regering bereikt akkoord over begroting

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) reageert tevreden. "Het is een goed akkoord waarbij we geslaagd zijn in de lastige opgave om een evenwicht te vinden tussen het nemen van onze budgettaire verantwoordelijkheid en het vasthouden aan de doelstellingen voor deze regeerperiode”, klinkt het. Eind oktober zal de begroting door bevoegd minister Sven Gatz zoals gebruikelijk voorgelegd worden aan het Brussels Parlement. De toelichting en de bespreking in de commissie volgen in november.