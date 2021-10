Congres VS zet licht op groen voor tijdelijke verhoging schuldenplafond

De discussie over dat schuldenplafond is niet nieuw in de VS. Van economische voorzorgsmaatregel is het uitgegroeid tot een politiek wapen tussen de twee belangrijkste politieke partijen in de VS. Maar deze keer valt de discussie samen met een andere kopzorg, namelijk het trage economisch herstel als gevolg van de coronapandemie.

De opluchting over een akkoord is trouwens maar tijdelijk van aard, want de verhoging geldt slechts tot 3 december. Tegen dan zal het geld vermoedelijk weer op zijn. Dat betekent dat Democraten en Republikeinen de komende weken nog stevig verder zullen moeten onderhandelen. Maar intussen hoopt president Biden wel om zijn plannen door het Congres te loodsen.