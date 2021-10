Eén jaar na de moord op leerkracht Samuel Paty: wat is er veranderd in het Franse onderwijs?

Iedereen reageert op zijn manier. Sommige leerkrachten zijn achterdochtiger geworden. Zou leerling X of Y misschien ook een rol in het drama hebben gespeeld? Anderen zeggen dat ze meer dan vroeger hun woorden wikken en wegen. Of met een boogje rond “moeilijke” onderwerpen omheen lopen.

Niet alleen leerkrachten hebben het moeilijk, ook leerlingen worstelen met zichzelf. Ouders getuigden recent over een kind dat niet meer naar de school durft te gaan, leerlingen van wie “mijnheer Paty” de titularis was zijn in begeleiding of hebben angstaanvallen. Anderen vinden het tijd om de bladzijde om te slaan. “Ons leven gaat voort”. Het meisje overigens dat mee aan de basis lag van de feiten is uiteraard naar een andere school overgebracht, net als de jongens die Paty zouden hebben aangewezen.

BEKIJK: Een indukwekkende plechtigheid voor Samuel Paty op de binnenplaats van de Sorbonne-universiteit.