Fietser gewond na aanrijding met tram in Berchem

Op de Grotesteenweg in Berchem is rond 13.30 uur een fietser aangereden door een tram. De fietser stak de baan over aan een fietsoversteekplaats zonder verkeerslichten, dicht bij de Driekoningenstraat. De verwondingen van de fietser vielen op het eerste gezicht mee, maar de persoon is wel naar het ziekenhuis gebracht. Er is momenteel geen hinder meer voor het tramverkeer.