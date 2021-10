Genkse huisartsenpraktijken zetten zélf derde boostervaccin bij bewoners

65-plussers in enkele Genkse wijken worden vanaf begin november uitgenodigd om in de huisartsenpraktijk in de buurt een zogenaamd boostervaccin te ontvangen, een derde dosis van het coronavaccin. Vier huisartsenpraktijken zetten vanaf volgende maand zelfstandig verpleegkundigen in die vaccins gaan toedienen. Dat terwijl het Agentschap Zorg en Gezondheid nog een plan aan het uitwerken is om alle 65-plussers opnieuw te vaccineren. "Het gaat om een proefproject", legt Kaat Ieven uit aan Radio 2 Limburg, voorzitter van de eerstelijnszone Kemp & Duin en zelf huisarts in Genk. "Het is dus niet zo dat we vooruit lopen op het Agentschap. We willen net info vergaren om de reguliere aanpak bij te staan. Andere huisartsenpraktijken denken er al over na om hetzelfde te doen, maar wij starten als eerste."