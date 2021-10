Gent neemt beslissing over circulatieplan Gentbrugge-Dampoort: wat verandert er?

Politiek is de beslissing dan wel genomen over het circulatieplan voor Gentbrugge-Dampoort, de uitvoering is nog niet voor morgen. Eerst moet de Gentse gemeenteraad het plan nog goedkeuren, waarschijnlijk in november. Schepen Watteeuw: "Dan moeten we de invoering nog voorbereiden en we moeten ook rekening houden met de werken aan de Dampoort. Dus het zal voor het najaar van 2022 zijn." Wie het volledige plan in detail wil bestuderen kan voor een kaart downloaden via de website van de stad.