Groen stelt fusie voor van Diest en Scherpenheuvel-Zichem: "Beter spontaan beginnen vrijen dan gedwongen trouwen"

Eén van de voordelen van een vrijwillige fusie is dat de Vlaamse Overheid een deel van de gemeentelijke schulden overneemt. "Voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem zou dat een bedrag zijn van 23,7 miljoen euro. Niet slecht als je weet dat de financiële situatie van beide besturen niet riant is", zegt Celis.

Maar er is meer. Er zou maar één bestuur overblijven met op termijn één burgemeester en zes schepenen. Volgens Celis is het verdwijnen van een reeks mandaten net datgene wat fusiegesprekken nu tegenhoudt. "Dat vergt politieke moed, maar je kan moeilijk de postjes belangrijker maken dan het algemeen belang", aldus Celis.

Een laatste opvallend voordeel is volgens David Celis dat de deelgemeente Kaggevinne, die nu over Diest en Scherpenheuvel-Zichem verspreid ligt, opnieuw één zou kunnen worden. "Op die manier worden dus ook de deelgemeenten in ere hersteld", besluit Celis.