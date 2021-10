Ook morgen verschillende winkels van Lidl mogelijk dicht door vakbondsacties

De stakingspost aan het distributiecentrum aan de Hermeslaan in Genk is opgeheven nadat de directie van Lidl daar een deurwaarder naartoe had gestuurd. "Maar we hebben het stakingspiket vrijwillig opgegeven", zegt Mary-Anne Smeets, secretaris bij BBTK Limburg. "Er is een deurwaarder gekomen, maar dan hebben we zelf beslist van strategie te veranderen en het piket op te heffen."