Kunstenaar Quinten Torp uit Heusden-Zolder schildert letterlijk op Italiaanse grond voor nieuwe expo Il Cambio  

De tentoonstelling Il Cambio is een vervolg op de expo Het Klein Verzet uit 2015. Toen trok kunstenaar Quinten Torp met zijn fiets en schildersezel door Heusden-Zolder en maakte hij schilderijen in openlucht. Afgelopen zomer trok Torp naar Italië. Tijdens zijn fietstochten door de Alpen maakte hij 12 schilderijen en schetsen. En die vormden de basis voor een nieuwe tentoonstelling in CC De Muze in Heusden-Zolder.