BEKIJK- Almaar meer mensen in VS uit huurwoning gezet: "Het is beangstigend, heb geen idee waar ik zal eindigen"

In de VS worden almaar meer mensen uit hun huurwoning gezet. Tijdens de coronacrisis vaardigde de regering een tijdelijk verbod uit om mensen uit hun huis te zetten, maar dat verbod is nu afgelopen. Per jaar worden gemiddeld 1 miljoen Amerikaanse gezinnen uit hun woning gezet, omdat ze niet langer de huur betalen. De overheid heeft geld beschikbaar om huurders te helpen, maar die hulp komt maar traag terecht bij wie ze nodig heeft. Correspondent Björn Soenens ging kijken in Philadelphia, de armste van alle grote Amerikaanse steden. Bekijk hieronder de reportage.