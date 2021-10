Inbrakenplaag in Mollem: bakkerij én sportcentrum krijgen ongewenst bezoek

Beide inbraken zijn waarschijnlijk in de nacht van maandag op dinsdag gebeurd. "Toen we 's ochtends binnenkwamen, zagen we dat alles in de keuken en achter de toog overhoop was gehaald. Jammer genoeg hebben ze het alarm kunnen omzeilen." De inbrekers namen wat kleingeld uit de kassa en geld uit een extra kassa van een jeugdverenging mee. Ook de speelautomaten voor de kinderen werden opengebroken om het kleingeld eruit te kunnen halen.

In De Kareel worden nu extra sloten geïnstalleerd en er komen ook extra sensoren zodat het alarmsysteem niet meer te omzeilen valt. Ook bakkerij Brovado kreeg inbrekers op bezoek. Daar werd de inbraak pas woensdagochtend ontdekt omdat de bakkerij op maandag en dinsdag gesloten is. Daar konden de dieven weinig buit maken. "Onze kassa was leeg. Ze hebben zelfs gezocht in onze ovens en de vaatwasser. Alsof we daar geld in zouden verstoppen", aldus de uitbater. De bakkerij heeft videobeelden van de inbrekers overgemaakt aan de politie voor verder onderzoek.