Drie maanden na de overstromingen: wat kunnen we leren van Nederland, onze ervaringsdeskundige buren? 

Bij de Deltawerken in Nederland werden onder andere heel wat dijken verhoogd. Nederland heeft op dat vlak de hoogste standaard in de wereld, zegt de wetenschapper. "De dijken langs de Maas moeten op sommige plaatsen zo hoog zijn dat ze een waterstand kunnen weerstaan die maar eens in de 500 jaar voorkomt. In België ligt de standaard op 'eens in de 100 jaar'. Die dijken zijn dus iets lager", zegt Aerts.

Over die hoogte kan ook niet meer worden gediscussieerd, want die staat gewoon in de Nederlandse wet. "En net zoals een auto gekeurd moet worden, moeten de hoogte en de stevigheid van de dijken elke zes jaar worden gecontroleerd", klinkt het.