Jeugdschrijver Marc de Bel krijgt 20.000 kindertekeningen voor cover nieuw boek

Waarschijnlijk de leukste beloning voor de eindwinnaar is de kans dat de tekening op een nieuwe druk van het boek de cover siert. Marc de Bel: "Het boek is 14 dagen geleden verschenen, maar is nu al aan herdruk toe. De mogelijkheid zou zijn om het boek te herdrukken met de winnende cover. Maar dat moet bekeken worden met de uitgeverij en de drukker. Maar het zou wel heel leuk zijn. En als het al te laat is voor de tweede druk, dan kunnen we het eventueel voorzien voor de derde druk."