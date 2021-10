Jongeren krijgen premie van 10.000 euro om woning in Nieuwpoort te kopen

Het is al jaren zo dat de kustgemeenten een oudere bevolking hebben. Nieuwpoort wil jongeren aantrekken door hen te helpen als ze een woning in de badstad kopen. Burgemeester Geert Vanden Broucke: "Naast die premie van 10.000 geven we ook een korting op de grondlasten. Jongeren moeten de eerste 5 jaar maar de helft van hun onroerende voorheffing komen als ze een woning in Nieuwpoort kopen."

De gemeenteraad moet de maatregel eind deze maand nog goedkeuren. Burgemeester Vanden Broucke: "Het is niet dat we senioren weg willen maar we willen een gezondere mix tussen jong en oud."