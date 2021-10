BEKIJK - Kamerdebat over beleidsverklaring wordt stevig energiedebat

Van de energiefactuur sloeg de discussie in de Kamer vanochtend over naar de bronnen van energie: de elektriciteitscentrales.

Het was Groen-fractievoorzitter Wouter De Vriendt die deze discussie opende door aan te halen dat de regering-De Croo extra inzet op hernieuwbare energie om zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Dat was koren op de molen van Peter De Roover, want die herinnerde eraan dat de regering de komende jaren gascentrales wil bouwen. En toen was het hek van de dam: de aloude discussie over kernenergie was geopend.

“Waar de de State of the Union (de beleidsverklaring van de regering) niet over spreekt, is het woord ‘kenergie’. We vinden het niet terug. Is dat geen thema”, maakte De Roover zich leuk.