Kan kernenergie het klimaat redden? De argumenten van voor- en tegenstanders op een rij

We zouden ons kernafval dus kunnen recycleren. "Tenminste, dat is wat wetenschappers zeggen dat mogelijk is", benadrukt Pauwels. Want de nieuwe generatie kerncentrales is nog volop in ontwikkeling. Tegen 2030 zouden ze klaar voor gebruik moeten zijn. "Dat is natuurlijk het pijnpunt in dit verhaal: gaan ze op tijd klaar zijn?" vraagt Pauwels zich af. "Want de klimaatopwarming stopt niet."