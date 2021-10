Kerstmarkten zijn terug van weggeweest: "Het wordt zoveel mogelijk zoals vroeger" 

Op 26 november begint in het centrum van Brussel een nieuwe editie van Winterpret. Die zal tijdens de hele maand december doorlopen tot en met 2 januari 2022. "Vorig jaar kon Winterpret niet plaatsvinden, maar dit jaar willen we het evenement zeker organiseren", vertelt de Brusselse schepen van Toerisme, Delphine Houba (PS). "Winterpret is heel belangrijk voor onze stad. Zowel voor de inwoners als voor de handelaars."

Ook de toeristische dienst van het Brusselse Gewest is blij met de terugkeer van Winterpret. "Het is een heel belangrijk evenement voor het binnenlands én buitenlands toerisme. Veel mensen in onze buurlanden, zien Winterpret als één van de meest aantrekkelijke kerstmarkten van ons continent", aldus Jeroen Roppe van visit.brussels.

Op een concrete invulling van het programma is het voorlopig nog wachten. "We overleggen nog met de federale en de Brusselse overheid in verband met de coronamaatregelen die we gaan moeten toepassen", vertelt schepen Houba.