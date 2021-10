Captain Kirk-acteur William Shatner is de oudste mens in de ruimte: "Deze ervaring heeft mij diep geraakt"

Shatner is duidelijk geëmotioneerd als hij uit de capsule stapt. "Het is onbeschrijfelijk, deze ervaring heeft mij diep geraakt", zegt hij. "Ik had niet verwacht dat het blauwe laagje rond onze planeet zo dun is. Je bent er zo door, in een hartslag en alles wat je daar buiten ziet is zwart. Het laagje lucht dat ons in leven houdt is zo klein in vergelijking met de rest van het heelal."