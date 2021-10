KRC Genk organiseert winterevent voor Limburgse jeugdvoetbalclubs: corona heeft hen zwaar getroffen

"We hebben veel signalen gekregen dat de Limburgse jeugdvoetbalcubs erg geleden hebben onder corona", vertelt Erik Gerits, algemeen directeur van KRC Genk. "De werking van die clubs is nochtans heel belangrijk vinden wij. Ze helpen jongeren in hun sportieve maar ook in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Daarom willen wij, als grootste voetbalclub in Limburg, die kleinere clubs ondersteunen met een winterevent. Wie zich inschrijft, betaalt een klein bedrag en al dat geld gaat integraal terug naar de werking van de deelnemende voetbalclubs."