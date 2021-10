Jan of toch Hubert Van Eyck: wie schilderde wat op Lam Gods? Altaarstuk geeft eeuwenoud geheim prijs

De driedelige VRT-reeks “Geheimen van het Lam Gods” (2020) geeft een exclusieve kijk achter de schermen van de restauratie van het Lam Gods. De tweede aflevering is volledig gewijd aan het mysterie rond Hubert Van Eyck. De reeks is nu te herbekijken op VRTNU.

Alle ontdekkingen en het verloop van de restauratie van het onderste register van het geopende Lam Gods staan beschreven in het boek "The Ghent Altarpiece. Research and Conservation of the Interior: The Lower Register". Het restauratieteam, de labs en beeldspecialisten van het KIK tekenen samen met de wetenschappers van de AXIS en ARCHES onderzoeksgroepen (UA) voor deze rijk geïllustreerde wetenschappelijke publicatie.

Een uitgave van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven (KIK), met de steun van de Fondation Périer-D’Ieteren, is beschikbaar bij Brepols. Eerder verscheen in dezelfde reeks al "The Ghent Altarpiece Research and Conservation of the Exterior", over de eerste fase van de behandeling en het onderzoek.