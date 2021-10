Lege toonzalen bij autodealers: "Fabrikanten laten ons in de steek"

Het chiptekort in de auto-industrie is iets dat meerdere autodealers voelen. Ook Garage Lavrijsen in Geel heeft maar een halfvolle toonzaal. "Wij hebben zelfs al oldtimers uit de kelder gehaald om de toonzaal te kunnen vullen. Bovendien houden we de verkoop van onze stockwagens tegen, zodat we toch nog iets kunnen blijven tonen aan de klanten", klinkt het daar.