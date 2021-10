Legoverzamelaar uit Genk koopt bouwdozen dubbel, als speelgoed én als belegging: "Trein van 80 euro nu 900 euro waard"

Het Laatste Nieuws heeft het woensdagochtend over een nieuwe bouwdoos van Lego, een replica van de Titanic, die te koop is voor zo'n 630 euro. Een collecters item dus, dat bestaat uit zo'n 9.000 blokjes en beschikbaar is vanaf begin november. Veel fans staan te popelen om die duizenden blokjes in mekaar te puzzelen... of net helemaal niet. Een nog volledig afgesloten en onbeschadigde Legodoos, met redelijk zeldzame inhoud, kan je na enkele maanden of jaren al snel honderden tot zelfs duizenden euro's opleveren. Dat vertelt Rob B. uit Genk in "Start Je Dag" op Radio 2 Limburg. Zo'n doos zou elk jaar tot elf procent in waarde kunnen stijgen.