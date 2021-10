Man in Noorse supermarkt schiet slachtoffers neer met pijl en boog: verschillende doden en gewonden

In Kongsberg, zo'n tachtig kilometer ten westen van Oslo, zijn verschillende slachtoffers gevallen, toen een man gewapend met een kruisboog op mensen begon te schieten in een supermarkt. Het is niet duidelijk wie de man is, of wat hem heeft bezield. De verdachte is opgepakt, de politie vermoedt ook dat de dader alleen handelde. De politie en reddingsdiensten zijn nog massaal ter plaatse. Er zijn zeker tien ziekenwagens gestuurd, en enkele reddingshelikopters. Hoeveel slachtoffers er zijn is niet duidelijk. Later meer.