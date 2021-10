Meer dan de helft van alle bossen in Vlaams-Brabant is privé-eigendom: "Zou mijn bos nooit meer kwijt willen"

Tijdens de week van het bos worden boseigenaren in de bloemetjes gezet. In totaal is er in de provincie Vlaams-Brabant zo'n 25.000 hectare aan bos. Maar liefst 65 % procent daarvan is privé-eigendom. En als het van boseigenaar Hugo De Kock uit Overijse afhangt, blijft dat zo: "Ik kom dagelijks in mijn bos om er te werken en te wandelen."