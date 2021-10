Meiboom gezet op dak van op een na hoogste gebouw van Oostende: "30 verdiepingen, 97 meter hoog"

Hoogbouw is alleen op specifieke locaties mogelijk in Oostende. "We hebben met de stad bepaald waar het kan en mag", legt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) uit. "We hebben al een aantal mooie realisaties op de Oosteroever. Oostende is wat oppervlakte betreft de kleinste stad van Vlaanderen. In de winter wonen hier 72.000 mensen, in de zomer meer dan 200.000. We moeten al die mensen toch de mogelijkheid geven om hier te verblijven. Dat kan alleen met hoogbouw, want op de grond hebben wij echt geen plaats meer!"