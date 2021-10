Advocaten van vrouwen in zaak-De Pauw tevreden na eerste procesdag: "Een verrassend hoge strafvordering"

Een straf is volgens de advocaten nooit belangrijk geweest voor de dames. "We zijn daar zelfs onze pleidooien mee gestart", verduidelijkt Raes. "Ze willen enkel de erkenning, het inzicht dat het gestelde gedrag fout was en dat het in de toekomst niet meer zal gebeuren. Dat is de reden waarom sommige dames destijds naar de VRT en de preventie-adviseur zijn gestapt en dat is nog steeds de enige reden waarom ze hier zijn. De straf is voor ons niet relevant."